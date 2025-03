Притвор за 20-годишник осомничен за непристојно однесување и носење нож

0 SHARES Сподели Твитни

Инцидентот се случил на 21 март попладне на обиколницата кај Скопје, во близина на клучката кај Стајковци. Основното јавно обвинителство во Скопје покрена постапка против осомничен 20-годишен маж под сомнение за извршување на кривичното дело – насилство. На овој ден, покрај обиколницата, 20-годишникот покажал полициска значка, која всушност била на неговиот татко, а потоа извадил нож. Момчето било зад воланот на автомобил „Фолксваген голф“ и стигнало паралелно со возилото „Сеат леон“ управувано од оштетениот. Осомничениот почнал да навлегува во просторот на другото возило, при што, лажно претставувајќи се како полицаец, преку прозорецот му ја покажал значката на оштетениот. Значката всушност му припаѓала на неговиот татко, кој бил полицаец во СВР Скопје. Порамнети со настапената ситуација, оштетениот претпоставил дека е извесна полициска наредба да застане, па го сопрел автомобилот. При приближувањето до возилото на осомничениот, 20-годишниот почнал да го навредува, извлекол нож од своите панталони и го отворил. Замавнал со ножот кон оштетениот, нанесувајќи му телесни повреди, по што побегнал од местото на настанот. Јавниот обвинител достави предлог до судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје за определување мерка притвор, поради можноста осомничениот да побегне и да ја избегне правдата.

