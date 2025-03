Прифаќање на 700.000 Палестинци како услов за меѓународна помош

0 SHARES Сподели Твитни

Египетски дипломатски извори открија дека неодамнешната кратка посета на претседателот на Обединетите Арапски Емирати, Мохамед бин Зајед, на Каиро содржела значајни пораки во врска со ескалацијата на ситуацијата во Појасот Газа, по продолжувањето на израелските воени активности и поништувањето на примирјето. Бин Зајед пренел пораките од САД, кои биле разгледувани за време на средба меѓу Доналд Трамп и заменик-владетелот на Абу Даби, Тахнун бин Зајед, кој е и советник за национална безбедност на ОАЕ. Средбата се одржала во Белата куќа минатата недела.

По средбата со Тахнун бин Зајед, што се случи минатиот вторник, САД најавија дека Обединетите Арапски Емирати ќе вложуваат 1,4 трилиони долари во следната деценија. Според информации од египетски извори, посетата на Мохамед бин Зајед е дел од зголемениот притисок што го носи американската администрација врз Каиро и тамошните институции, кои не го прифаќаат планот на Трамп за преселба на Палестинците од Газа во Египет, откако голем број земји одбија да прифатат раселени лица од таму.

Египетски извор нагласи дека Каиро неодамна примил порака која предлага ова да биде последна можност за заемна корист, дозволувајќи дел од населението од Газа да биде преселено во Египет во замена за финансиска поддршка и влевање милијарди долари во египетската економија. Се предупредува дека ако Каиро одбие и остане на својот став, тогаш предложените економски пакети за Египет можат да се пренасочат кон алтернативни решенија. Ова е протолкувано како прикриена закана дека Египет може да ја изгуби американската поддршка во меѓународните финансиски институции и да дојде до преоценување на американската помош.

Според египетски извор кој е запознаен со текот на преговорите, предлогот вклучува преселба на 500.000 до 700.000 Палестинци од областите северно од коридорот Нецарим до населбите во северна Газа, во првата фаза на планот. Газа би останала ограничена на делот јужно од коридорот Нецарим до границата со Египет. Исто така, се чувствува засилен американско-израелски притисок врз Египет да го прифати раселеното население од Газа, додека улогата на Јордан е одложена за подоцнежна фаза, кога планот ќе се прошири на Западниот Брег, со преместување на голем број негови жители во Јордан.

Минатиот петок, Египет решително отфрли израелските тврдења дека се подготвува за привремен трансфер на половина милион Палестинци во северниот Синај, како дел од план за реконструкција на Газа. Ова го потврди египетската државна информативна служба како одговор на непроверени медиумски извештаи, истакнувајќи го категоричното и фино отфрлање на Египет за каков било обид за преселување на „палестинските браќа“.

The post Прифаќање на 700.000 Палестинци како услов за меѓународна помош appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: