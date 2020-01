Причината за емоциите е Александар: Северина ја заврши 2019-та во солзи, а 2020-та ја дочека со огромна насмевка

View this post on Instagram

Što ćeš sa sobom ponijeti u Novu godinu? Ne nosi sa sobom terete, ponesi prilike! Ponesi radosti, nade i utjehe. Vrijeme prolazi i ljudi odlaze, trenutno ili za stalno, ali se lijepe stvari zauvijek pamte. Uvijek nosi u dnu svoga srca ljude koje si sreo, koji su ti rekli lijepu riječ, poklonili osmijeh, ohrabrenje. Sjeti se i ljudi koji su te povrijedili, oni su te naučili što je to doista život. Nemoj žaliti što je još jedna godina iza tebe, raduj se lijepim danima te godine, raduj se svemu što ti je dao život. Koliki nisu dočekali ovaj dan, ti jesi! Reci hvala, i ponovi još jedanput hvala! Koliko god puta to ponovio, nikada nije dosta. Znaš li zašto? Zato što je život doista sve što imaš! Sretna vam Nova 2020. godina! ❤️