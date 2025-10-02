Претседателот на Советот, Антонио Коста, ја претстави својата идеја за гласање со квалификувано мнозинство за проширувањето пред лидерите на ЕУ – но таа брзо беше отфрлена од унгарскиот премиер Виктор Орбан.

Португалскиот политичар предложи промена на правилата на ЕУ, така што формалните преговори за пристапување би можеле да започнат со поддршка од квалификувано мнозинство од лидерите, наместо да се бара едногласна согласност.

„Орбан беше еден од ретките лидери што се вклучи, главно за да го отфрли предлогот“, изјавил дипломат за случувањата зад затворена врата на самитот.

Унгарскиот премиер е лидерот на ЕУ кој е најтесно поврзан со рускиот претседател Владимир Путин. Но, другите главни градови го делат неговото противење на отфрлањето на едногласноста – главно поради желбата да го зачуваат своето право на вето во Советот на ЕУ.

Доколку се донесеше оваа реформа патот на Македонија кон Европската Унија ќе беше сигурен од проста причина што потенцијалното вето на Бугарија немаше да промени ништо.

Но за жал најголемиот политички сојузник на македонскиот премиер, Мицкоски, Виктор Орбан ја спречи ова реформа која ќе ја гарантираше Европската иднина на Македонија.