При претресот кај Кумановска горила пронајдена целокупната документација која го потврдува криминалот на Максо со Лидл

Вака изгледа нарачана акција на полицијата и правосудството за политички прогон на неистомисленици.

При претресот кај Kumanovska Gorilla 6-те куршумите кои наводно ги нашле биле патрони за хилта што му останале од кога го реновирал домот.

“Зачудувачки” кај другото лице нашле дронови имајќи во предвид дека зе работи за лице кое е лиценцирано и поседува компанија за продажба на дронови.

Најинтересно е што при претресот ја пронашле целокупната документација која го откриваат криминалот на Максо со Лидл.

Документите ги нашле на видно место како да некој сакал да ги најдат и да го процесуираат Максо.

Информацијата за документите отсуствуваше од соопштението на МВР.

Интересно.

Полиција влегла кај „Кумановска горила“, целта е да се спречи објавување на криминалите на Димитриевски?

