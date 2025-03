Проби за Новата Премиера „Вистината“ во Театар Комедија

0 SHARES Сподели Твитни

Во Театар Комедија активно се работи на подготовките за следната премиерна изведба на „Вистината“ од Флоријан Зелер. Освен што ја режисира Владимир Јурц од Словенија, целиот актерски тим од Театар Комедија се впушта во уникатен креативен пристап. Идејата е да се реализира две различни верзии на „Вистината“ преку истражување со два одвоени актери/ки. Наизменично ќе ја изведуваат претставата актерите Тања Мицков, Ева Скендеровска, Столе Мицов и Виктор Арсов, заедно со уште една екипа составена од Кристина Христова, Благица Трпковска, Роберт Ристов и Александар Вељановски. Одговорноста за костимите ја носи Маја Благовиќ, додека Никола Николовски ќе создаде сценографијата. За музичкиот елемент, реномираниот словенечки композитор и мултиинструменталист Васко Атанасовски се погрижил. Плакатот е дело на Воскресија Андреевска, со драматургија од Димитар Банов и светлосен дизајн од Крис Јегер. Финансирањето на проектот доаѓа од сопствени извори, а плус поддршка доаѓа и од Амбасадата на Република Словенија во Скопје. Премиерите на овие изведби на „Вистината“ се закажани на 8 и 9 мај 2025 година, а билетите ќе почнат да се продаваат на 3 април 2025 година.

