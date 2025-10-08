Проблеми со воздушниот сообраќај во САД: Контролорите на воздушниот сообраќај масовно земаат одмор и боледувања поради блокадата на владата

0 SHARES Сподели Твитни

Федералната администрација за воздухопловство предупреди дека нема доволно контролори на летање во кулата на меѓународниот аеродром О’Хара во Чикаго. Сепак, ситуацијата е слична на аеродромите низ Соединетите Американски Држави.Во Нешвил, многу контролори останаа дома по затворањето на американската влада.Сега, на седмиот ден од затворањето, истото сценарио се одвива во канцелариите на FAA низ целата земја, со домино ефекти што влијаат на летовите речиси насекаде во земјата.Оперативните планови на ФАА покажуваат дека објектите за приод и заминување за Хјустон, Њуарк и Лас Вегас вечерва немаат доволно контролори, како и објектите што опслужуваат авиони во областите на Бостон, Атланта, Филаделфија и Далас.Се очекува двата главни аеродроми во Хјустон, Хоби и Интерконтиненталниот аеродром „Џорџ Буш“, да доживеат доцнења на летовите поради недостиг на персонал.Организираните работнички акции како што се штрајковите и бојкотите се забранети со федерален закон, но со толку ограничен персонал за контрола на летање, малиот број вработени кои земаат непланирани одмори и боледувања може да биде доволен за да предизвика проблеми. Поради целата ситуација, се очекуваат големи доцнења во воздушниот сообраќај.

