Проблемот е што некој им дозволи на газдите на дискотеките 30 години да исплаќаат на рака без договор, рече ПР-менаџерот на ДНК

Васко Спасовски, ПР-менаџер на групата ДНК во последните три до четири години, денеска сведочеше за случувањата поврзани со дискотеката „Пулс“.

Тој изјави дека критичната ноќ не бил во Кочани и дека околу четири часот наутро бил разбуден од скриншот од објава на социјалните мрежи дека избувнал пожар. По тоа, како што рече, се обидел да ги добие Панчо и Андреј, но едниот бил недостапен, а другиот не се јавувал.

Спасовски во сведочењето посочи и на проблемот со ангажманите на естрадните уметници, оценувајќи дека со години сопствениците на дискотеки исплаќале хонорари „на рака“.

Тој нагласи дека пејачите често немаат пензиско и здравствено осигурување и додаде дека не се сеќава некогаш да излегол од „Пулс“ со формален договор.

Во своето сведочење Спасовски потенцираше дека тој не бил задолжен за организација на сценскиот настап на ДНК. Во однос на пиротехниката рече дека имал сознанија дека истата била набавена од групата од продавница во Кисела Вода и дека најверојатно ја активирал битбоксерот Буцо.

Извор: 4Њуз