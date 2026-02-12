Проблем со стапалата што може да биде ран знак за дијабетес

0 SHARES Сподели Твитни

Навидум безопасен проблем со стапалата може да биде ран знак за посериозна здравствена состојба, предупредува фармацевтката Ниам Мекмилан. Иако вашите потпетици веројатно не се првото нешто што го проверувате кога размислувате за вашето здравје, промените на нив понекогаш можат да укажуваат на болест и да помогнат во раното откривање на проблемот.

Нашето тело често испраќа сигнали на неочекувани начини. Покрај вообичаените тегоби како што е атлетското стапало, стапалата можат да покажат и рани знаци на проблеми со циркулацијата или срцето. Но, во овој случај станува збор за дијабетес.

Предупредување од аптека

Ниам Мекмилан, фармацевт надзорник во аптекарскиот синџир „Супердраг“, за „Експрес“ изјави дека испуканите петици може да бидат знак за недијагностициран дијабетес.

„Вашите стапала можат да откријат многу за вашето целокупно здравје, а постојат симптоми кои може да изгледаат безопасни, но би можеле да укажуваат на нешто посериозно. Ако малите посекотини или ранички на вашите стапала не заздрават во рок од неколку дена, тоа може да биде црвено светло“, рече таа.

Ова е затоа што високиот шеќер во крвта, или глукоза, може да ги оштети ситните крвни садови што ги снабдуваат нервите во вашите стапала.

Според Diabetes UK, кога овие мали крвни садови се оштетени, виталните хранливи материи не можат да стигнат до вашите нерви. Ова може да доведе до губење на сензацијата во стапалата, што се нарекува периферна невропатија или оштетување на нервите. Ова во крајна линија значи дека не ги чувствувате сензациите правилно и можете да ги повредите стапалата без дури и да го сфатите тоа.

Дополнително, оштетените крвни садови го намалуваат протокот на крв во стапалата, што го отежнува заздравувањето на посекотините и раните во таа област. Фармацевтот додаде дека друг симптом на кој треба да се обрне внимание е пецкање, вкочанетост или чувство на печење во стапалата.

Мекмилан предупреди дека „дури и благите воспаленија околу пукнатина или посекотина можат брзо да станат сериозен проблем за луѓето со дијабетес“. Таа советува дека ако забележите црвенило, топлина или оток околу раната на стапалото, веднаш побарајте лекарска помош.

Сепак, важно е да не паничите, бидејќи испуканите петици можат да бидат знак за дијабетес, но можат да бидат и резултат на сува кожа. Доколку сте загрижени, можете да се обратите кај вашиот лекар, особено ако имате други симптоми на болеста.

„Дијабетес Велика Британија“ наведува други симптоми на проблеми со стапалата поврзани со дијабетес, како што се трнење, боцкање, болка, тапа болка или губење на сензација во стапалата или нозете.

Ако ви отекуваат стапалата, ако не се потите или имате грчеви во листовите додека стоите или одите, ова исто така може да бидат предупредувачки знаци, како што може да бидат сјајна, мазна кожа на стапалата и опаѓање на влакната на нозете и стапалата.

Што е дијабетес?

Дијабетесот е состојба во која нивото на гликоза, или шеќер, во крвта е превисоко. Според Националната здравствена служба на Велика Британија, главните симптоми вклучуваат постојана жед, мокрење почесто од вообичаеното, екстремен замор и необјаснето губење на тежината.

Дијабетесот тип 1 најчесто се дијагностицира во детството, но може да се појави на која било возраст и не може да се спречи. Од друга страна, дијабетесот тип 2 понекогаш може да се спречи или барем да се одложи со промени во животниот стил и третман.

