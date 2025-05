Програма за едукација на деца за велосипедски сообраќај во Струмица

0 SHARES Сподели Твитни

Струмица, 21 мај 2025 година – Во Струмица е во тек реализацијата на иновативната иницијатива „ВЕЛО БЕЗБЕДНОСТ“, прва од ваков вид во Македонија, која има за цел да ги едуцира и подготви најмладите учесници во сообраќајот за безбедно движење. Особено внимание е посветено на разбирањето и примената на сообраќајните правила важни за улиците и булеварите на Струмица, што им овозможува на децата подлабоко согледување на реалните сообраќајни ситуации во својата средина.

СТРУМИЦА ЈА ИСТАКНУВА ВАЖНОСТА НА ВЕЛО КУЛТУРАТА, КОЈА НЕ СЕ СВЕДУВА САМО НА ИНФРАСТРУКТУРА, ТУКУ ВКЛУЧУВА ВОСПИТУВАЊЕ, ЕДУКАЦИЈА И ЗАЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ. Оваа програма е дел од проектот „Струмица – Вело Град“, со финансирање од Европската Унија, и претставува потврда на заложбите на Општина Струмица за напредок во областите на урбана мобилност, еколошки иницијативи и пред сè, заштита на децата во сообраќајот.

Според член 273 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, децата од 10 години па нагоре имаат законско право да се движат со велосипед низ градот. Свесни за значењето на сообраќајната култура и постојаната потреба од секторска едукација, особено на младите велосипедисти, тимот на „Струмица – Вело Град“ ја изработи програмата „ВЕЛО БЕЗБЕДНОСТ“. Оваа програма, која се базира на успешни примери од европските земји како Германија, има за цел да го подобри знаењето и безбедноста на децата на возраст од 10 и 11 години, а воедно ги вклучува родителите, наставниците и локалната заедница за поголема поддршка и учество.

Програмата опфаќа 90 ученици и вклучува 9 дена комбинирана теоретска и практична обука. Покрај тоа, секој учесник добива бесплатна заштитна велосипедска опрема, како заштитни кациги. Теоретската обука се одржува во Младинскиот центар на општина Струмица и во лабораториските простории на ДСУ „Никола Карев“. Практичниот дел се спроведува на различни локации, како крстосници и велосипедски патеки, кои се дел од проектот и вклучуваат над 12 километри патека во градската зона. Едукацијата ја водат обучени експерти од Скопје, Битола и Струмица.

Кулминацијата на оваа програма е планирана за 3 јуни, на Светскиот ден на велосипедот, кога учесниците, нивните родители, наставници и гости ќе ја испратат својата порака за безбедност и сообраќајна свест. Преку „Струмица – Вело Град“ и „ВЕЛО БЕЗБЕДНОСТ“, општината ја покажува својата решеност за развивање на одржлива урбана мобилност, формирајќи побезбедно и поеколошко утре за сите жители. Програмата носи силна порака дека сообраќајната култура, вниманието и одговорноста треба да се негуваат од најрана возраст. „ВЕЛО БЕЗБЕДНОСТ“ истовремено упатува апел кон возрасните дека сите сме дел од сообраќајниот систем и ги делиме обврските за неговото безбедно функционирање. Преку заедничка работа и обука, може да се изгради средина каде велосипедот ќе се гледа како знаме на здрав живот, еколошка одржливост и модерна урбана култура. Струмица се движи напред – на сигурен начин, со велосипед.

