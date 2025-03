Продажба на социјалните мрежи: Очекувани трендови за 2025 година

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа трансформација е резултат на зголеменото користење на алгоритми со вештачка интелигенција кои обезбедуваат персонализирани препораки за производи, како и воведувањето на интегрирани опции за плаќање кои овозможуваат извршување на купувања без напуштање на социјалните мрежи. Овие случувања не само што ја подобруваат удобноста за корисниците, туку и значително го зголемуваат бројот на конверзии од обични гледачи во купувачи, отворајќи нови начини за брендовите да ги засилат своите продажни стратегии. Дополнително, социјалните мрежи овозможуваат директна интеракција со корисниците, претворајќи ги во идеална платформа за градење доверба и лојалност. Поместувањето на границите со живи преноси за промоција на производите во реално време и влијанието на инфлуенсерите создаваат одлични услови за директна продажба преку социјалните медиуми. Според предвидувањата на експертите за дигитален маркетинг, social selling ќе биде главен тренд во 2025 година, поставувајќи ги социјалните платформи како суштински дел од комерцијалната сцена, овозможувајќи брендовите да ги поврзат и продаваат своите производи до клиентите со многу иновативни и ефикасни методи.

Покрај тоа, платежните услуги го следат трендот? Доколку сте сопственик на мал бизнис, создавате уметнички дела, работите накит, дизајнирате веб страници, или нудите различни производи и услуги преку социјалните медиуми, сега имате можност веднаш да ги продадете и наплатите од клиентите преку иновативната услуга Pay by Link, која благодарение на КаСис, сега е достапна и кај нас. Ова претставува идеално решение за плаќање за фриленсери, индивидуални трговци и мали/микро бизниси кои сакаат брзо, лесно и сигурно да прифаќаат плаќања со само еден клик, без разлика каде се наоѓаат клиентите и без потреба од сложени административни процедури или инвестирање во онлајн продавници или физички терминали.

Како да ја употребите услугата Pay by Link? Првата активност е да ја побарате услугата од вашата банка. Потоа, едноставно, креирајте профил на платформата cPay.com.mk, што ќе ви овозможи пристап до услугата Pay by Link. Овде можете да генерирате уникатен, персонализиран линк за плаќање, да ја внесете потребната сума и да го испратите линкот на купувачот преку СМС, Вибер, социјални мрежи, е-маил или други комуникациски канали. Откако ќе кликнат на линкот, купувачите ќе бидат пренесени на страница за плаќање каде што ќе ги внесат своите податоци за да го завршат трансакцијата. Оваа едноставна и брза услуга е извонреден избор за оние кои сакат едноставно решение за наплата.

Заштита и безбедност при користење на Pay by Link. Безбедноста на дигиталните плаќања е од клучно значење во време кога бројот на онлајн трансакции се зголемува, а светот се дигитализира со забрзано темпо. Купувачите очекуваат сигурност дека нивните лични и финансиски детали се заштитени од можни измами. Со користењето на Pay by Link, КаСис осигурува дека сите трансакции се безбедни и интегрирани според највисоките стандарди за е-трговија, вклучувајќи го и PCI DSS сертификатот и 3D Secure автентикацијата, кои овозможуваат дополнителни слоеви на сигурност при процесирање на плаќањата. Услугата Pay by Link претставува значаен чекор во модернизацијата на платежните системи, зголемувајќи ја ефикасноста и сигурноста при електронските плаќања. Ова иновативно решение е наменето за оптимизирање на процесот на наплата за фриленсери, микро и мали бизниси и претприемачи.

