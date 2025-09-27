Продолжете го рокот на траење на ОСТАТОЦИТЕ ОД ХРАНА благодарение на една намирница што веќе ја имате во кујна

0 SHARES Сподели Твитни

Можете да го продолжите рокот на траење на остатоците од храна со производ што веројатно веќе го имате во вашата кујна. Тоа е оцет.

Додавањето мала количина оцет во готвени јадења, сосови и маринади може да помогне во спречувањето на растот на бактерии и габи кои предизвикуваат предвремено расипување на храната.

Покрај белиот оцет, можете да користите и јаболков оцет. Оваа состојка добро функционира бидејќи е кисела, помагајќи да се намали pH вредноста на храната, создавајќи средина каде што бактериите и мувлата тешко преживуваат.

Додадете лажичка оцет во сосови и преливи, а може уште помалку во готвениот зеленчук. Малку бел оцет додаден во преостанатата супа или сос за тестенини пред ладење може да помогне во продолжување на свежината без значително да влијае на нивниот вкус.

За житарки како ориз, додавањето оцет може да помогне во спречување на растот на микробите, а воедно и подобрување на вкусот. Исто така, осигурајте се дека остатоците се чуваат во херметички затворен сад.

Остатоците од храна треба да се јадат во рок од три до четири дена и да се чуваат во фрижидер на температура под пет степени Целзиусови.

