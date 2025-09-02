0 SHARES Сподели Твитни

Продолжува судењето за „Адитив“ за злоупотреби во државната компанија ЕСМ и фиктивни тендери вредни милиони евра

Судењето за предметот „Адитив“ за злоупотреби во државната компанија ЕСМ и фиктивни тендери вредни милиони евра, продолжува денеска во судницата на КПУ Идризово.

Судењето, првично, требаше да продолжи на 21 август, но беше одложено за денеска. Причина за одложувањето, како што соопшти Основниот кривичен суд Скопје, беше одобрувањето на обвинителниот акт против Б.Н., како продолжение на истрагата, како и предлогот за спојување на обвиненијата.

– Со оглед да обвинителниот акт со КОК ООА 47/25, кој претставува продолжение на истрагата за конкретниот предмет, беше одобрен и доставен до судечкиот совет во текот на денешниот ден, како што и информиравме во претходното соопштение, а со кој предлог обвинителството воедно има доставено и предлог за спојување на двете постапки, заради економичност и ефикасност на постапката, а како и не би се направиле непотребни трошоци за спровод на дел од обвинетите, потребно е време советот да се запознае со списите од предметот, како и произнесувањето на одбраната во однос на истото, и да одлучи по предлогот за спојување, соопши Основниот кривичен суд Скопје.

Истрагата за „Адитив“ опфаќа над 30 лица, меѓу кои и поранешни директори и функционери, а обвиненијата вклучуваат злосторничко здружување, злоупотреба на службена положба, перење пари и оддавање службена тајна

