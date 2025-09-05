Продолжува судењето против поранешниот директор на Онкологија и тројца онколози

0 SHARES Сподели Твитни

Судењето против четворица онколози, меѓу кои и поранешниот директор на Клиниката за онкологија, Нино Васев, обвинети за небрежно лекување на пациенти, треба да продолжи денес во Основниот кривичен суд во Скопјe.Претходното рочиште беше откажано поради отсуство на второобвинетата, Мери Пешевска, за што нејзиниот адвокат поднесе медицинска документација и барање за откажување. Во тој момент на обвинителната клупа седеа првообвинетиот, Васев, и двајца онколози, Симонида Црвенковска и Драган Јакимовски.Одбраната презентираше дополнителни докази, со кои се оспоруваат вештачењата на обвинителството, додека адвокатот на Васев побара исклучување на дел од доказите земени од Словенија, тврдејќи дека вештакот Маја Радник нема официјален статус во таа земја. Обвинителката Ана Гоговска Јакимовска оцени дека ваквите наводи се ирелевантни, бидејќи обвинението веќе ја поминало фазата на евалуација.Судијката Снежана Марковска го прифати барањето за поништување, со цел Судот да биде запознаен со новите барања на одбраната.Обвинителството ги обвинува лекарите за продолжување на „тешки кривични дела против здравјето на луѓето“ и „небрежен третман“, при што на 29 пациенти им е дадена несоодветна терапија, со отстапувања во дозирањето и без соодветна проценка на нивната здравствена состојба.Дополнително, против Васев и поранешниот економски директор на Клиниката е поднесено уште едно обвинение за злоупотреба на службената положба и проневера, со штета од над 2,2 милијарди денари за државниот буџет.

