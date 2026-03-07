Проектил усмрти случаен патник во Дубаи: Првата жртва во Емиратите, остатоци од дрон се урна врз автомобил

0 SHARES Сподели Твитни

Властите во Дубаи потврдија дека остатоци од пресретната ракета паднале врз возило во областа Ал Барша, при што возачот бил убиен.

Како што наведува порталот „Голф њуз“, медиумската канцеларија на градот Дубаи истакна дека тимовите за итни интервенции брзо реагирале на инцидентот, но дека засега нема повеќе детали.

Оваа вест доаѓа откако Обединетите Арапски Емирати малку порано објавија дека реагираат на „дојдовни закани во форма на ракети и беспилотни летала од Иран“.

Оштетен ѕид на висока зграда

Зградите во близина на Дубаи Марина беа евакуирани откако остатоците од пресретнувањето на ракетата го оштетија ѕидот на висока зграда.

Вработените во Си-Ен-Ен беа меѓу евакуираните.

Марината во Дубаи е во близина на бројни туристички атракции и градски институции, вклучувајќи го Американскиот универзитет во Дубаи и трговскиот центар „Дубаи Марина“.



