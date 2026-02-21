Интер Мајами сака да го доведе играчот од средниот ред на Манчестер Јунајтед, Касемиро, а постои и можност Кристијано Роналдо да пристигне во клубот каде што веќе игра Лионел Меси, пишува The Sun.
Имено, иднината на Бразилецот во Јунајтед стана неизвесна откако Сер Џим Ратклиф презеде удел во клубот и сака да ги намали трошоците за плати, а Бразилецот е меѓу најплатените играчи.
Каземиро е под договор за уште две години, со можност за продолжување за трета, но оваа сезона еден од најплатените играчи се мачи со повреди, што ги поттикнува дополнителните шпекулации за негово заминување.
Тој заработува речиси 27 милиони евра по сезона, а покрај претходниот интерес на саудиските клубови Ал-Насра и Ал-Хилал, сега како сериозен кандидат за Касемиро се појави и Интер Мајами.
JUST IN: Casemiro has drawn interest from Inter Miami and his boyhood club in Brazil.Casemiro was spotted enjoying a mini winter break in Miami with wife Anna this week – sources say Casemiro was in Florida to scout the area as he weighs up his options after the World Cup in… pic.twitter.com/vqcHvCtrZC— UtdXclusive (@UtdXclusive) February 20, 2026
Американскиот клуб го гледа Касемиро како важно засилување во својот проект за зближување на фудбалските ѕвезди, а со тоа тој би им се придружил на поранешните играчи на Барселона, Меси и Луис Суарез.
Во контекст на доаѓањето во Интер Мајами се споменува и Кристијано Роналдо, што би значело повторно обединување на тандемот што доминираше во Европа во дресот на Реал Мадрид.
Да потсетиме, Каземиро пристигна во Јунајтед во 2022 година од Реал за 82,6 милиони евра, а оваа сезона постигна пет гола и запиша две асистенции во 21 настап.
The post Проект за повторно обединување на ѕвездите: Меси, Роналдо и Каземиро завршуваат во истиот клуб? appeared first on Во Центар.