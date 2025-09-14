Прозорците ќе светнат со овој мал трик за чистење на стакло

0 SHARES Сподели Твитни

Можеби сте навикнати да отстранувате разни дамки од прозорците со хемикалии кои се специјално дизајнирани за тоа, но пред да ги користите, не би било лошо да пробате еден трик. Особено ќе ви одговара ако сте останало без средство за чистење стакло.

Дамките на прозорците остануваат од различни причини.

Отпечатоците од прсти, капките дожд и трагите од бришење се особено видливи во сончевите денови.

Доколку не се користат посебни средства, за чистење најчесто се користи алкохолен оцет, но и тоа не е трикот за кој зборуваме.

Се советува да користите омекнувач за бришење на прозорците. Освен тоа, потребни ви се само вода и крпа.

Само наполнете три четвртини од поголем сад со топла вода и ставете половина капаче од омекнувачот за облека во него.

Ако течноста изгледа кремасто, слободно додадете уште вода.

За бришење најдобро би било да користите крпа од микрофибер или магична крпа. Наводно, омекнувачот го спречува лепењето на прашината на прозорците, одржувајќи ги подолго чисти.

Пронајдете не на следниве мрежи: