Произведено во Германија: Германија ја престигна Кина и стана четвртиот најголем извозник на оружје во светот

0 SHARES Сподели Твитни

Според новиот извештај на Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (SIPRI) за трансферите на оружје од 2021 до 2025 година, Германија ја престигна Кина и го зазеде четвртото место на листата на светски извозници на оружје, додека САД одржуваат убедливо водство.

Нов глобален извештај за трансфери на оружје, објавен од Стокхолмскиот меѓународен институт за истражување на мирот (SIPRI), покажува дека Германија ја престигна Кина и стана четвртиот најголем извозник на оружје во светот во периодот 2021-2025 година.

Годишната проценка вклучува трансфери на големи конвенционални системи низ целиот свет и покажува дека Германија се искачила пред Кина во однос на вкупниот обем на извоз.

Промената е поврзана со зголемената побарувачка во Европа по неодамнешните конфликти, зголемената воена помош за Украина и падот на рускиот извоз, што ја преобликуваше структурата на меѓународниот пазар на оружје во период од пет години.

Според анализата на SIPRI, петте најголеми извозници на големи конвенционални системи помеѓу 2021 и 2025 година биле САД, Франција, Русија, Германија и Кина. Заедно, овие земји учествувале со околу 70 проценти во вкупниот светски извоз на оружје.

Соединетите Американски Држави одржуваат убедливо водство на глобалниот пазар. Податоците на SIPRI покажуваат дека САД учествувале со 42 проценти во светскиот извоз на оружје во набљудуваниот период, со зголемување од 27 проценти на испораките во споредба со претходните пет години.

Франција се најде на второ место со пазарен удел од 9,8 проценти, а Индија, Египет и Грција се најголемите клиенти, што одразува континуирана побарувачка за француски борбени авиони, поморски платформи и системи за воздушна одбрана.

Русија, која историски е еден од доминантните извозници на воена опрема, падна на третото место со удел од околу 6,8 проценти. SIPRI наведува дека извозот на руско оружје се намалил за околу 64 проценти во споредба со претходниот петгодишен период.

Германија го зазеде четвртото место со приближно 5,7 проценти од светскиот пазар. Според извештајот, околу 24 проценти од извозот на оружје на Германија во тој период бил испорачан во Украина.

Кина заврши на петтото место, со пазарен удел од околу 5,6 проценти. SIPRI забележува дека Пакистан останал најголемиот купувач на кинеско оружје, сочинувајќи приближно 80 проценти од вкупниот извоз на оружје на Кина во странство.

Во извештајот, растот на позицијата на Германија е делумно поврзан со последиците од војната меѓу Русија и Украина. Воената помош на Германија за Украина, која во анализата се третира како извоз на оружје, во комбинација со растечката европска побарувачка за германски системи за воздушна одбрана и оклопни возила, придонесе за нејзиното зголемување на рангирањето.

Во исто време, намалената руска извозна активност отвори простор на глобалниот пазар. Според SIPRI, европските добавувачи, вклучувајќи ги Германија, Франција и Италија, ја искористија оваа промена бидејќи клиентите бараат алтернативи на руските системи.

Извештајот, исто така, укажува на структурни промени во кинеската одбранбена индустрија. Во последниве години, Пекинг сè повеќе се фокусира на модернизација на сопствените вооружени сили и проширување на домашното производство на напредни системи за оружје, па затоа поголемиот дел од индустрискиот капацитет е фокусиран на домашните потреби, наместо на извозот.

Проценките на SIPRI се фокусираат на трансфери на големи конвенционални системи како што се борбени авиони, системи за воздушна одбрана, тенкови, артилерија, воени бродови и ракетни платформи. Институтот ги следи долгорочните модели на испораки, а не краткорочните најави за договори, за да обезбеди поширока слика за глобалната трговија со оружје.

Базата на податоци е составена со користење на јавно достапни извори, владини соопштенија и информации од индустријата, врз основа на кои се проценува обемот и насоката на меѓународните текови на оружје.

The post Произведено во Германија: Германија ја престигна Кина и стана четвртиот најголем извозник на оружје во светот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: