Производителот на крем за интимна нега за мажи го тужи Бред Пит, барајќи отштета од 75.000 долари

Холивудскиот актер Бред Пит се најде во центарот на необичен правен спор откако неговата козметичка компанија беше тужена за наводно кршење на трговска марка.

Тужбата ја покрена американскиот бренд Beau D., познат по производите за интимна нега на мажи. Компанијата тврди дека козметичкиот бренд на Питс, Beau Domaine, е премногу сличен на нивното име и дека таквата сличност би можела да доведе до забуна кај клиентите.

Проблемот се појави откако козметичката линија на Пит, која претходно работеше под името Le Domaine, го смени своето име во Beau Domaine. Beau D. смета дека новото име премногу потсетува на нивниот бренд, кој работи од 2020 година.

Според судските документи, компанијата „Малибу“ тврди дека три пати се обидела да постигне вонсудска спогодба пред да ја поднесе тужбата, но без успех. Поради ова, тие одлучиле да поведат судска постапка барајќи отштета поголема од 75.000 долари, како и забрана за употреба на името „Бо Домен“.

Основачот на брендот Бо Д. Брендон Палас изјави дека целта на тужбата не е да привлече медиумско внимание, туку да го заштити идентитетот на компанијата што ја изградил со години. Според него, малите независни компании мора да имаат право да го развиваат својот бренд без страв дека ќе бидат засенети од многу попознати имиња.

Од друга страна, брендот на Пит е фокусиран на луксузни производи за нега на кожата развиени во соработка со семејството Перин, познато по производството на вино во Франција. Козметичката линија е инспирирана од имотот Шато Миравал, кој со години е поврзан со актерот.

Досега, Бред Пит јавно не ја објави тужбата, додека неговите претставници одбија да коментираат за случајот за американските медиуми.

