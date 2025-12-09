Прокиснати кровови и мувла, ученици во Охрид учат во зграда налик на Голи Оток

Загрижен граѓанин во порака до редакцијата на Инфомакс испрати фотографии и информации за протест на ученици во основно училиште во Охрид, каде учениџите учат во катастрофални услови.

– Би сакал да ве информирам дека на 09.12.2025 денес , учениците од ОСУ „Климент Охридски“ Охрид излегоа на протест .

Односно после големиот одмор и покрај големиот притисок од директорката и дел од професорите, голем дел на учениците излегоа на протест и одбиваа да се вратат во училишните клупи .

Училиште е пред распаѓање, покривот прокиснува голем дел од училниците се заклучени ради паднати плафони појавена е црна мувла по ѕидовите , неподнослива миризба има на секој кат од зградата.

Многу ученици имаат респираторни проблеми , се жалат на главоболки, кашлање, отежнато дишење.

Во прилог слики од училиштето. – стои во пораката која ја добивме.

Граѓани информираат дека во училиштето се врши притисок, а учениците добиваат закани дека ќе добијат неоправдани доколку не прекинат со протестите.