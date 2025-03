Промена во тимот на Ред Бул: Лијам Лосон го заменува Јуки Цунода

0 SHARES Сподели Твитни

Ред Бул одлучи да направи промени во својот состав на возачи во текот на оваа Формула 1 сезона, само по две изминати трки. Шпекулациите за ваквата одлука беа поттикнати од слабите перформанси на Лијам Лосон, новозеландскиот натпреварувач. Тој ги заврши првите две трки на 15-то и 12-то место, не успевајќи да ја мине првата фаза во квалификациите за трките во Австралија и Кина. Лосон ќе биде преместен во тимот на Рејсинг Булс, додека во Ред Бул ќе дебитира Јуки Цунода, и тоа на домашната трка за Големата награда на Јапонија на 6 април. Според медиумите, одлуката за трансферот на Лосон во сестринскиот тим се очекува да стане официјална до крајот на неделата, а оваа можност ја потврди и шефот на Ред Бул, Кристијан Хорнер.

„Да се натпреваруваме за шампионатот за конструктори ќе биде голем предизвик оваа сезона, и мораме сериозно да ја подобриме нашата перформанса за да бидеме конкурентни. Поседувањето на два болида кои редовно освојуваат поени е клучно, проблем кој го имавме минатата година. Дури и во борбата за титулата во индивидуалната категорија, исто така, е неопходно да имате два болида на врвот“, изјави Хорнер. По заминувањето на Серхио Перез, Ред Бул беше во потрага по нов партнер за четирикратниот шампион Макс Ферстапен, одлучувајќи се за 21-годишниот Лосон, кој во финалните трки од минатата сезона го возеше болидот на Рејсинг Булс и освои две деветти места. Јуки Цунода, кој има 24 години, ја започнува својата петта сезона во Формула 1. Тој досега возеше за Рејсинг Булс, тим кој претходно го носеше името АлфаТаури, а подоцна се именуваше како РБ. Во минатосезонскиот шампионат Цунода го зазеде 12-то место помеѓу возачите, завршувајќи на 12-то место во Австралија и на 16-то во Кина.

