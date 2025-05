Промена на правило во Мото ГП по повредата на Мартин

0 SHARES Сподели Твитни

Возачите во Мото ГП шампионатот отсега ќе имаат опција да ги тестираат своите прототипи доколку пропуштат минимум три трки поради повреда, пред да се враќаат на трките. Оваа измена беше брзо имплементирана во правилникот на Светското првенство веднаш по Големата награда на Шпанија. Промената започна по предлог на Априлија, со цел да му се овозможи на Хорхе Мартин да го тестира својот нов мотор откако претрпе повреда на првиот ден од предсезонските тестови во Сепанг. Откако минатата сезона ја заврши со титула од Прамак Дукати, Мартин се пресели во Априлија и го тестираше нивниот мотор два дена по завршувањето на сезоната исклучиво во Сепанг. Во таа прилика, се здоби со скршеници на раката и ногата. Потоа, поради скршеница на другата рака, пропушти три воведни трки од сезоната, а неволјите продолжија со повреда во Катар, каде скрши 11 ребра, што предизвика пневмоторакс, па ќе отсуствува од патеката најмалку до јули.

Според новите правила, возачите кои пропуштат минимум три трки или се отсутни 45 дена од патеката, во периодот од првиот тест до финишот на сезоната, добиваат право на еден ден тестирање пред повторно да се појават на трките. Овие тестови можат да се организираат на патека лиценцирана од конструкторот според правилата за концесии или на кој било патека каде нема закажана трка до крајот на сезоната. Тестирањето не смее да биде планирaно во период помал од осум недели пред трка на таа патека. Исто така, гумите кои ќе се користат, ќе бидат вклучени во сезонската распределба на тест тимот на конструкторите, со максимум три сета кои може да се искористат.

Со ова во предвид, Мартин може да се врати на патеката со тестирање на „Анхел Нието“ во Херез, бидејќи трката таму се одржа неодамна. Врз основа на неговиот состојба и моментот кога ќе се опорави, додатни можности за тестови се отвараат, како потенцијално на патеката во „Муѓело“, или други патеки каде Априлија има приватни тестирања. Следната трка на Мото ГП шампионатот ќе се одржи викендов на Големата награда на Франција во Ле Ман.

