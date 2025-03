Промена на тренерската позиција во Јувентус: Мота заменет со Тудор

0 SHARES Сподели Твитни

Според италијанските медиуми, Игор Тудор, кој е од Хрватска, ќе го преземе раководството на Јувентус до завршувањето на актуелната сезона, а утре се предвидува да потпише договор. Хрватскиот тренер се очекува денес да пристигне во Торино, а утре да биде официјално претставен како нов стратег на тимот. Доколку постигне пласман во Лигата на шампионите, неговиот договор автоматски ќе се продолжи до летото 2026 година.

Тудор ќе го заземе местото на Тијаго Мота, со кого Јувентус се раздели поради лошите резултати и серијата порази. Тимот не успеа да се квалификува понатаму во Лигата на шампионите и во Купот на Италија, а моментната цел е да обезбедат место меѓу најдобрите четири во Серија А. Тудор прифати да потпише краткорочен договор и ќе биде на чело на Јувентус до завршувањето на тековната сезона.

