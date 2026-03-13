Промена што сите ја забележаа: Новиот изглед на Бресквица предизвика дебата на социјалните мрежи

0 SHARES Сподели Твитни

Појавувањето на пејачката Бресквица повторно предизвика дискусии на социјалните мрежи по новите фотографии на кои многумина тврдат дека таа изгледа поинаку, особено поради издолжената брада и вилица, па се појавија шпекулации за можни естетски зафати.

Појавувањето на младата пејачка Бресквица повторно привлече големо внимание на социјалните мрежи откако се појавија нови фотографии и видеа од неа.

Многу следбеници тврдат дека пејачката денес изгледа значително поинаку отколку порано, што веднаш предизвика дискусии за можни козметички процедури.

Особено се коментираат нејзината вилица и брада, за кои некои во публиката веруваат дека сега изгледаат многу поизразени и издолжени отколку порано. Некогаш помеките и позаоблени црти на лицето сега изгледаат поостри, што поттикнува шпекулации дека можеби станува збор за козметичка корекција.

@brrreskvaa #grwm princess edition #breskvica #fyp #makeup ♬ Princess-like waltz, gorgeous duet piano(897918) – motofuji

Социјалните мрежи брзо беа преплавени со коментари, а некои корисници не се штедеа. Некои дури ја споредија со лик од филмот „Врисок“, додека други напишаа: „Што направи со својата убавина?“ и „Беше убава, не ѝ требаше ова“.

@brrreskvaa ♬ оригинальный звук – D I A N A

Сепак, некои обожаватели застанаа во нејзина одбрана и рекоа дека секој има право да одлучува за својот изглед и дека нејзиниот талент и музика се поважни од промените во нејзиниот физички изглед.

Анѓела Игњатовиќ ПраскаФотографија: Инстаграм

Пич сè уште јавно не ги коментираше шпекулациите што кружат на интернет. Сепак, познато е дека таа веќе променила одредени детали од својот изглед во текот на годините, поради што многумина веруваат дека какви било нови промени не би биле големо изненадување.

Во меѓувреме, таа ги ограничи коментарите на една од нејзините објави на TikTok, очигледно обидувајќи се да спречи понатамошни навреди и исмејувања на нејзиниот профил.

