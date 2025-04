Промени во апликацијата Health на Apple планирани за идната година

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com Иако Apple не се претстави најдобро во последните две години во развојот на големите јазични модели и генеративната вештачка интелигенција, тоа веројатно нема да биде случај засекогаш. Засега, се појавуваат информации за идни проекти кои вклучуваат вештачка интелигенција, очекувани следната година. Марк Гурман наведува дека со објавувањето на iOS 19.4 следната година, Apple планира да претстави обновена Health апликација, подобрена со вештачка интелигенција. Корисниците ќе можат да добиваат совети од Health апликацијата, врз основа на податоците запишани во системот, најчесто преку Apple Watch. Апликацијата ќе предлагa начини за подобрување на здравствените параметри, особено ако тие се надвор од прифатливите граници.

Дополнително, Гурман спомнува дека би можела да се додаде функционалност за евиденција на внесената храна во текот на денот, што би ја направило Apple Health конкурентна на популарните платформи како MyFitnessPal и други слични. Дополнително, би можело да се вклучи и оддел за тренинг совети, со препораки за програми и начини на вежбање. Сè уште не се знае дали овие новитети ќе бидат достапни за сите корисници глобално или ќе бидат дел од додатни претплати кои моментално не се достапни во Македонија.

