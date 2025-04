0 SHARES Сподели Твитни

Почнувајќи од 2017 година, Google Search започна да прикажува автоматски локализирани резултати при пребарување, што го прави непотребно отворањето на локалната верзија на Google. Ова значи дека веќе не е неопходно да се посети google.mk за да бидат вклучени македонските страници во резултатите од пребарувањето. Кога пребарувате преку google.com, резултатите се релевантни за локацијата каде што се наоѓате.

Поради овие промени, Google објави дека ќе започне да ги пренасочува локалните домени кон главниот домен, така што отворањето на локализиран домен ќе ве води до google.com. Корисниците нема да забележат разлика, бидејќи главната страница веќе долг период автоматски прикажува локални резултати. Единствената видлива промена би била во веб адресата или доменот. Оваа промена ќе се спроведува постепено и се очекува да биде комплетирана во наредните месеци.

The post Промени во користењето на домени за Google Search appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: