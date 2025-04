Промени во телекомуникацискиот пејзаж: Што може да значи интеграцијата на Total TV во Телеком Србија за корисниците?

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 2 април – Според претходно склучените договори, сателитската телевизиска услуга EON SAT (Total TV) е отстапена од страна на United Group на компанијата Телеком Србија а.д. Total TV д.о.о. Скопје се стреми да ја запознае јавноста на транспарентен и јасен начин за овие промени, бидејќи се грижи за своите клиенти. Иако транзицијата сè уште не е целосно завршена, корисниците на сателитската услуга од сега ќе бидат дел од базата на Телеком Србија. Почнувајќи од 3 април, на корисниците ќе им бидат на располагање повеќе од 90 нови канали. Новиот сопственик бара да се приспособи редоследот на каналите според програмската структура на Телеком Србија – нивните канали ќе бидат поставени на почеток, а потоа ќе следат другите канали кои не се во нивна сопственост. За време на овој преоден период, Total TV ќе обезбеди целосна поддршка на процесот за да се овозможи мазен и лесен премин. Техничката поддршка и корисничките услуги ќе бидат достапни преку специјален контакт-центар со број 023063000, се додека не заврши комплетната транзиција кон Телеком Србија.

