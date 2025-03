Промоцијата на книгата „На врв од острицата“ одложена од ДПМ

0 SHARES Сподели Твитни

Промоцијата на книгата „На врв од острицата“ од авторката Сузана В. Спасовска, што беше планирана да се одржи утре, 18.3.2025, во просториите на ДПМ, е откажана. Наскоро ќе биде објавен нов термин за оваа настан, за што јавноста ќе биде навремено информирана.

