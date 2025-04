Промоција на книгата за македонскиот јазик на Круме Кепески

0 SHARES Сподели Твитни

Во просториите на Градската библиотека „Борка Талески“ во Прилеп се одржа промоција на книгата „Необјавени страници за македонскиот јазик на Круме Кепески“, која ја приреди проф. д-р Јованка Кепеска, ќерка на познатиот автор. Оваа прва промоција го изнесе на виделина богатството од досега необјавени ракописи, кои откриваат истражувања на авторот на првата македонска граматика за основите и уникатноста на македонскиот јазик. Во книгата се содржани околу 1540 ракописи од архивата на Кепески, кои ги следат фазите на развојот на македонскиот јазик.

Еден од највредните делови во книгата се два ретки ракописи, еден од кои ја третира историјата на Македонија, македонскиот јазик и специфичниот факт дека поимот „славјани“ три века бил асоцијација за македонскиот народ. Кепески го изработил овој ракопис пред објавувањето на официјалната македонска граматика во 1946 година. Неговите истражувања покажуваат разлики меѓу македонските и бугарските дијалекти во фонетиката, морфологијата и синтаксата, тоа го потврдува посебниот идентитет на македонскиот јазик.

Работата на Кепески ги документира изворите поврзани со македонското име и народ, пронаоѓајќи важни материјали кои и денес се значајни, особено за младите. Еден од клучните аспекти е откритието на длабоките корени на македонскиот јазик, признати од многу светски слависти. Овие корени Кепески ги пронаоѓа во оригинални документи во софиските библиотеки во 1944 година, со намера да се користат на Версајската мировна конференција за дефинирање на границите на Македонија.

Книгата ја промовираше Симона Грујовска-Маџовска, професор и научен советник во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје. Таа изјави дека материјалите што се претставени се основа за понатамошни научни истражувања. Промоцијата беше организирана од страна на Градската библиотека „Борка Талески“ заедно со Друштвото за наука и уметност, во чест на 80-годишнината од основањето на библиотеката.

The post Промоција на книгата за македонскиот јазик на Круме Кепески appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: