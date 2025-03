Промоција на книгата за Народен театар Битола

0 SHARES Сподели Твитни

Народен театар Битола

На 29 март, сабота, со почеток во 12 часот, во Битолскиот театар ќе се одржи промоција на Монографијата „80 години Народен театар Битола“ од д-р Иван Додовски. Оваа книга, со обем од 310 страници, е отпечатена од Графопром Битола. На промоцијата ќе зборуваат д-р Мишел Павловски и д-р Даниела Андоновска Трајковска. Монографијата, прва од ваков вид во земјата, е црно-бела и има рецензенти како проф. д-р Сузана Киранџиска и проф. д-р Мишел Павловски. Уредени се од Билјана Крајчевска и Оливера Павловиќ, а лектор е Жаклина Атанасова. Стручниот тим кој ја подготви монографијата вклучува: Стеванка Вељановска, Билјана Вржовска, Сашо Илковски, Марија Козарова, Билјана Крајчевска, Александар Митровски, Филип Ошавков, Оливера Павловиќ и Владимир Переловски. Дизајнот е дело на Сергеј Светозарев, а фотографиите потекнуваат од архивот на Народен театар Битола.

Во монографијата се дадени прегледи на развојот на македонскиот театар во Битола, почнувајќи од 1944 па сè до 2024 година. Содржи информации за различните премиери и вработените или ангажираните лица во овој период. Покриени се теми како првиот репертоарски пробив, значајните претстави како „Свадбата на Мара“, нови режисери и актери, прилагодувањето во постјугословенскиот контекст, настапите во Глоуб театарот, различните награди и меѓународните гостувања. Историјата на Народниот театар во Битола претставува значаен дел од македонската културна меморија, со својот растеж и уметничките достигнувања. Издавањето на ова дело е поддржано од Министерството за култура на Република Македонија.

