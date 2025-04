Промоција на новиот роман на Моџо Килингтон „СФ – СН“

0 SHARES Сподели Твитни

Следниот ден (9 април, среда) во 19 часот во книжарницата „Литература.мк“ во „Дајмонд мол“ ќе биде претставен четвртиот роман на Моџо Килингтон кој носи наслов „СФ-СН“. Овој настан е дел од второто издание на фестивалот за литература и општа култура „Видик“. Оливера Ќорвезироска, која ја уредила книгата, ќе биде и промотор на ова издание, кое излегува под капата на „Арс Либрис“, дел од „Арс Ламина – публикации“.

„СФ-СН“ се претставува со шармантен и точен поднаслов: партизански роман, кој не само што го одредува жанрот, туку и потсетува на еден значаен историски период. Тој служи како природен придружник на насловот, кој всушност е кратенка од југословенскиот партизански мото „Смрт на фашизмот – слобода на народот“, некогашен поздрав меѓу припадниците на отпорот. Овој роман е необичен, оттргнат од времето и во стил кој навидум се чини застарен, но истовремено се игра со тој концепт на пишување. Авторот враќа на сцената период на херојство низ призмата на личната и љубовната перспектива, внесувајќи силна и изразена еротска компонента. Крајот на романот донесува стилизирана мистификација: песнарка на необјавени песни од измислен, паднат поет-партизан, што го пристапува делото кон постмодернистичките текови.

Моџо Килингтон е познат писател, сценарист и активист на социјалните мрежи. Покрај ова дело, тој има напишано и други романи како „Есента во животот на професорот по марксизам“, „Уништување“ и „Денот кога не се разбудив“, како и поетската збирка „Аутопсија на љубовта“. Сите овие книги се во издание на „Арс Ламина“.

