Промоција на романот „Неколку тишини подоцна“ од Ана Стојаноска

На 17 мај 2025 година, со почеток во 19:00 часот, во просториите на Факултетот за драмски уметности, ќе се одржи промоција на петтиот роман на авторката Ана Стојаноска, насловен „Неколку тишини подоцна“. Промотори на ова книжевно дело ќе бидат професорката Лидија Капушевска-Дракулевска и писателот Владимир Јанковски, додека извадоци од романот ќе читаат Верица Ацеска, Ангела Стојановска и Филип Трајковиќ. Ова дело е дистописки роман, концепиран како симфонија, стабен момент во македонската литература заради специфичниот начин на структурирање на наратовната мрежа. Се раскажуваат повеќе приказни, сместени на различни локации ширум светот, каде што централните ликови се соочуваат со последици од нова пандемија, економски колапс и пад на дигиталните валути, како и распад на човечките заедници. Романот ги приложува овие случувања низ различни перспективи, додека светот се движи кон својот неизбежен крај. Главните ликови играат клучна улога во обидот за зачувување на човештвото од катастрофа. Како што е карактеристично за жанрот, се илустрира како започнува уништувањето и како се прават напори за негово целосно исполнување, не само спречување. Во книгата е истакната улогата на фармацевтската индустрија, огромните финансиски фондови, личните приказни и важноста на дарквебот, како и една морска приказна која ги поврзува сите елементи. Она што го одвојува романот „Неколку тишини подоцна“ е лиричната структура и ритмичност која намерно ја прикрива суровоста на згаснувачкиот свет.

