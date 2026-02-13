Пронајдени коски слични на човечки и облека во скопското место викано „Сулејманови ливади“

Пронајдени биле коски слични на човечки и облека во скопското место викано „Сулејманови ливади“, соопштија денеска од Министерството за внатрешни работи.

– Вчера во 16:49 часот во Секторот за внатрешни работи – Скопје е пријавено дека на место викано „Сулејманови ливади“ во село Горно Количани, скопско, пронајдени се коски слични на човечки, а во близина е пронајдена и облека. Увид на местото извршила екипа на СВР – Скопје и се преземаат мерки за расчистување на настанот, информираа од МВР.