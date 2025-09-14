Пронајдени стебла со канабис во прилепско – едно лице приведено

Претрес во прилепско, пронајдени се стебла од канабис, приведено е едно лице.

На 13.09.2025 во 14:20 часот во с.Бешиште, прилепско, полициски службеници од Полициската станица за граничен надзор Старавина и од ОВР Прилеп го лишија од слобода Д.Ј.(67) од Прилеп, со пресој во с. Бешиште. При претрес во неговиот дом во селото, извршен со судска наредба, пронајдени и одземени се стебла од растението канабис и други предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело.

Д.Ј. е задржан во Полициската станица Прилеп и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.