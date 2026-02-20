Пронајдено Рено 5 од 1982 година кој поминал само 12 км: Го купила, па го заклучила од страв

0 SHARES Сподели Твитни

Во едно мало село на истокот од Франција, неодамна беше отворена гаража која ја чувала во тајност речиси половина век. Пронајден е Рено 5 од 1982 година , во состојба како штотуку да излегол од салонот, со неверојатни 12 километри поминати.

Стравот е посилен од желбата за возење

Сопственичката на автомобилот, позната само како г-ѓа М, со години штедела 40.000 франци за да си го дозволи овој металик син модел. Сепак, судбината имала други планови. Откако паднала на возачкиот испит во есента 1982 година, во неа се родил неопислив страв.

Дури и кога подоцна го положила испитот, стравот од улицата бил посилен. Нејзиното ново Рено останало паркирано во гаражата, покриено со прашина, 43 години.

Автомобил со фабрички мирис

Кога ентузијастите од групацијата Phares Jaunes ја отворија гаражата, затекнаа фасцинантна глетка. Часовникот покажуваше само 12 километри, растојанието што го помина работникот во салонот додека го доставуваше автомобилот . Пробните таблички сè уште беа на автомобилот, додека новите беа распакувани во багажникот. Внатрешноста и моторот се во совршена состојба, без никакви знаци на употреба.

Ќе се најде на аукција за неверојатна сума

Ова спектакуларно „наод од штала“ ќе биде понудено на аукција во Париз на 15 март. Иако г-ѓа М. платила цело богатство за него во тоа време, се проценува дека овој колекционерски предмет ќе достигне цена помеѓу 5.000 и 10.000 евра.

За ентузијастите за винтиџ автомобили, ова е можност што се случува еднаш во животот да поседуваат легендарен Рено 5 кој практично никогаш не се појавил на патот.

