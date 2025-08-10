Пронајдено телото на бугарскиот нуркач кој исчезна кај Трпејца

Телото на 52-годишен бугарски државјанин, кој исчезна денеска попладне при нуркање во Охридското Езеро, е пронајдено во близина на селото Трпејца.

Очевидци велат дека телото било облечено во нуркачка опрема и извлечено од голема длабочина.

Несреќата се случила околу 13:15 часот, кога нуркачот исчезнал на длабочина од 89 метри. Во потрагата беа вклучени Езерската полиција, Црвениот крст и нуркачкиот клуб „Амфора“.

Портпаролот на СВР Охрид, Стефан Димоски, го потврди настанот и изјави дека причините за трагедијата сè уште се испитуваат.