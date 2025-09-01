Проруски политичар од Бугарија нападнал автомобил мислејќи дека во него е Урсула фон дер Лајен

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на проруската Партија на преродбата, Костадин Костадинов, беше снимен како го блокира влезот на автомобил во фабрика за оружје во бугарскиот округ Сопот за време на посетата на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, во неделата.Националистичката партија „Преродба“ се обиде да ја спречи Урсула фон дер Лајен да влезе во фабриката за оружје во неделата, напаѓајќи возило за кое толпата веруваше дека се наоѓа внатре.Лидерот на партијата Препород, Костадин Костадинов, кој претходно повика на излегување на Бугарија од НАТО, организираше демонстрации со друга националистичка партија, Величие, во фабриката за машини Вазов, спротивставувајќи се на европскиот пат на Бугарија и барајќи заштита на националниот суверенитет.ЛИНК ОД ВИДЕОКостадинов беше снимен како блокира црно возило, тврдејќи дека бугарската полиција, која се обидувала да ги убеди демонстрантите да го пуштат автомобилот да помине, „сакала да го прегази“.Во видео што го сподели на социјалните мрежи, демонстранти со бугарски и руски знамиња го опкружуваат автомобилот, кој потоа се движи напред, но е неколку пати погоден од еден од транспарентите.Костадинов може да се види како се расправа со полицијата со свирежи, свирежи и извици „нацисти“, додека демонстрантите го опколуваат возилото.Не е јасно дали претседателката на Европската комисија била во возилото во времето на инцидентот. Костадинов подоцна тврдеше дека таа пристигнала во фабриката во Сопот со хеликоптер, а не со автомобил.Партијата Препород редовно организира протести против ЕУ, барајќи излез на Бугарија од блокот од 27 члена.Поддржувачите претходно ја вандализираа зградата на европската делегација во Софија, фрлајќи црвена боја и обидувајќи се да ја запалат вратата.

