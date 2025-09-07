0 SHARES Сподели Твитни

Службата за безбедност на Украина и Канцеларијата на главниот обвинител денес приведоа пратеник на Врховната рада (Парламент на Украина) од проруската партија Опозициска платформа – За живот, која е забранета во Украина. Овој претставник се бара под сомнение за предавство.Истрагата сугерира дека осомничениот бил регрутиран од Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) долго пред почетокот на целосната руска инвазија на Украина и дека активно извршувал задачи за руската тајна служба.Во досието на случајот се наведува дека тој воспоставил „ефикасен механизам на влијание врз раководството на една од агенциите за спроведување на законот во Украина“.Пратеникот беше приведен на 6 септември и изведен пред судот, кој му изрече однапред избрана мерка превентивен притвор. ССУ не го именуваше лицето, но веројатно е дека станува збор за Федир Христенко, кој требаше да биде екстрадиран од Дубаи.На 21 јули, Службата за безбедност на Украина и Канцеларијата на генералниот обвинител објавија дека го разоткриле за предавство.Документите од случајот укажуваат дека тој е високо рангиран агент на ФСБ и бил одговорен за зголемување на руското влијание врз Националното биро за борба против корупцијата на Украина (НАБУ).

Пронајдете не на следниве мрежи: