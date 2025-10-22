Просечната месечна нето плата во август изнесувала 45.310 денари, бруто 68.180 денари

0 SHARES Сподели Твитни

Во август 2025 година, просечната исплатена бруто месечна плата изнесувала 68.180 денари, додека просечната исплатена нето месечна плата изнесувала 45.310 денари, објави денес Државниот завод за статистика.Во август 2025 година, во споредба со август 2024 година, просечната бруто месечна плата исплатена на вработените била за 10,3% повисока.Ова зголемување главно се должи на зголемувањето на просечната бруто месечна плата исплатена на вработените во секторите: Дејности на здравствена и социјална заштита за 14,9%, Образование за 14,8% и Административни и помошни услужни дејности за 14,4%.Зголемување на просечната месечна бруто плата по вработен, во споредба со претходниот месец, е забележано во секторите: Уметност, забава и рекреација за 5,3%, Сместување и угостителски дејности за 4,8% и Рударство и вадење камен за 4,6%.Просечна месечна нето плата по вработен, август 2025 година.Просечната месечна нето плата по вработен, во август 2025 година, изнесуваше 45.310 денари.Во август 2025 година, во споредба со август 2024 година, просечната месечна нето плата по вработен била за 10,3% повисока.

