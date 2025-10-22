Просечната нето-плата за август изнесувала 45.310 денари

Во август 2025 година просечната месечна исплатена нето-плата изнесувала 45.310 денари, соопштија од Државниот завод за статистика. Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен за истиот месец е 68.180 денари.

Оттаму додаваат дека во август 2025 година, во споредба со август 2024 година, просечната месечна исплатена нето-плата по вработен е повисока за 10,3 %.

– Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: дејности на здравствена и социјална заштита за 14,6 %, образование за 14,5 % и административни и помошни услужни дејности за 14,1 %. Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во споредба со претходниот месец, е забележано во секторите: уметност, забава и рекреација за 5,2 %, објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 4,7 % и рударство и вадење камен за 4,5 % – стои во соопштението.