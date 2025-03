Прослава на трофејот во Њукасл по долго исчекување

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од главните актери во триумфалната победа на Њукасл над Ливерпул со резултат 2:1, благодарение на која го освоија Карабао купот, е Ден Берн, кој за Скај Спорт ја изрази својата екстремна возбуда, како да се наоѓа во сон. Фановите на Њукасл го прославија освојувањето на првиот трофеј по долго време со огромно задоволство, а Берн не ги прикри своите чувства. При крајот на првото полувреме, во 45. минута, Њукасл поведе со голот кој Берн го постигна со импресивен удар со глава по корнер.

Во емотивното интервју, Берн призна дека имал тешки периоди во животот и дека поради тоа овој момент е толку посебен. „Се чувствувам како да сонувам и се плашам да не се разбудам од овој прекрасен соништа“, изјави тој. Исто така, Берн додаде дека не е навикнат на освојување на значајни трофеи. „Не знам како да се однесувам во вакви ситуации, но знам дека искуството е прекрасно“, рече тој, завршувајќи со ветување: „Утре ќе бидам на тренинг рано во осум часот.“

Ова претставува прв значаен трофеј за Њукасл во Англија од 1955 година. Претходно, Њукасл два пати играше во финалето на Лига купот, во сезоните 1975/76 и 2022/23, но дури сега успеа да го освои пехарот.

