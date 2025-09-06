Прослава на 18-тиот роденден на јапонскиот принц: Цела година се чекаше на ова, еве која беше причината за одложување на церемонијата (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Јапонскиот принц Хисахито, син на престолонаследникот Фумихито и внук на царот Нарухито, ќе ја одржи својата официјална церемонија по полнолетство на 6 септември, на неговиот роденден . Иако минатата година наполни 18 години, беше одлучено церемонијата да се одложи за да може целосно да се посвети на полагањето на приемниот испит на универзитетот.Ова е прва церемонија по полнолетство за принц по онаа што ја имаше неговиот татко пред точно 40 години.Канмури – симбол на возрасниот принцПрвиот чекор од церемонијата е церемонијално доделување на канмури на возрасните принцови. Царот Нарухито испраќа емисар да го донесе овој традиционален маркер во резиденцијата на престолонаследникот Фумихито.Потоа следува церемонијата Какан но Ги, кога принцот Хисахито го става канмурито, покажувајќи дека влегол во зрелоста.Колонски пат стар повеќе од еден векЗа оваа пригода, принцот ќе патува во специјална државна кочија, стара повеќе од сто години, изградена во Јапонија во 1913 година. Тоа е истата кочија што ја користел неговиот татко за да патува на сопствената церемонија по полнолетство.Хисахито ќе посети три светилишта во рамките на Царската палата, вклучувајќи го и централниот Кашико-докоро, посветен на божицата на сонцето Аматерасу.Империјална публикаВо церемонијалната сала на Мацу-но-ма, главната сала на Царската палата, принцот ќе ги пречека царот Нарухито и царицата Масако.Потоа, Неговото Височество ќе му ја врачи Големата лента од Врховниот ред на хризантемата, највисокото одликување на Јапонија. Церемонијата ќе вклучува и средби со шефот на Империјалната агенција, Нишимура Јасухико, како и со заслужниот цар Акихито и заслужната царица Мичико. Денот ќе биде заокружен со свечен банкет.Почит кон предците и националните светилиштаЦеремонијалните активности продолжуваат и по 6 септември:На 8 септември, принцот Хисахито ќе го посети светилиштето Исе и гробницата на царот Џинму во Кашихара, префектурата Нара.На 9 септември, тој ќе му оддаде почит на својот прадедо, царот Шова, на неговиот гроб во западен Токио.На 10 септември, тој ќе учествува на официјален банкет заедно со премиерот Шигеру Ишиба.

Пронајдете не на следниве мрежи: