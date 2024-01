Протезата на Черчил на аукција: Купувачот на лажни заби на познатиот британски премиер треба да одвои мало богатство (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Комплет од вештачки заби што ги носеше британскиот премиер Винстон Черчил за време на неговиот познат говор за време на војната, ќе бидат понудени на аукција следниот месец.

Протезите монтирани на злато се очекува да достигнат цена од 5.000 до 8.000 фунти на аукција во Челтенхем на 6 февруари.

„Лажните заби на Черчил се веројатно најнеобичните предмети што некогаш сме ги продале“, рече Лиз Пул, директорка на аукциската куќа Котсволд.

Се смета дека забите би можеле да достигнат значително повеќе како комплет продаден за 15.200 фунти на аукција во Норфолк пред неколку години.

‘I’ve got eight grand burning a hole in my pocket, I know what I need to buy…’Michelle Dewberry is perplexed by the news that Winston Churchill’s false teeth will go up for auction. pic.twitter.com/uoo01VbVRP— GB News (@GBNEWS) January 19, 2024

Покојниот премиер имаше специјално изработено протези за да го надмине проблемите со устата што го развил како дете и секогаш носел резервен пар. Се верува дека четири комплети заби биле направени за него, додека еден бил закопан со него.

Дизајнирани се од стоматологот на британскиот премиер, Вилфред Фиш, додека ги изработил техничарот Дерек Кадлип, кој имал и резервен дел за итни случаи. Резервниот дел беше дониран на Музејот на Кралскиот колеџ на хирурзи во Лондон, кој рече дека протезата е „клучна физичка и психолошка поддршка“ за Черчил.

– Ова му овозможи да зборува ефективно, што е витален атрибут за секој политичар, особено за оној чии говорни вештини беа толку клучни за неговиот успех. Во текот на животот, Черчил го прогонувал стравот дека ќе ја изгуби способноста за зборување – велат од музејот.

Заедно со заградите, на продажба е и микрофонот што го користел Черчил за да го објави крајот на Втората светска војна со проценета цена од 5.000 до 8.000 фунти.

Претходно на аукција беше ставен и отпушокот на британскиот премиер Винстон Черчил, кој го фрли за време на патувањето во Париз во 1947 година, а го зеде полицаец.



Пронајдете не на следниве мрежи: