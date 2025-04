0 SHARES Сподели Твитни

Синдикатот на културата најави дека денеска ќе организира протест пред Министерството за култура заради доцнењето на платите и почестите обиди за игнорирање на колективните договори. Тие истакнуваат дека овој проширен протестен собир е одговор на нарушувањето на достоинството на културните работници, недостатокот на временовно прецизни и јасни упатства за плати од Министерството, и континуираните настојувања за непочитување на договорените услови. Оваа состојба резултираше со доцнење на исплатите и остави многу вработени во културата без приходи за велигденските празници, информираат од Синдикатот. Минатата недела изразија револт поради фактот што многу од нивните членови останаа без плата токму во деновите на празнување.

The post Протестен Совет на Синдикатот на Културата пред Министерството за Култура appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: