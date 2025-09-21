Протести во Будимпешта: Десетици илјади луѓе на улиците поради контроверзната изборна кампања на Орбан

Десетици илјади луѓе протестираа денес во Будимпешта против јавните консултации што премиерот на земјата Виктор Орбан ги одржува, според демонстрантите, за партиски цели, користејќи јавни средства.

Унгарската влада планира да започне јавни консултации за оданочувањето во октомври, откако провладина веб-страница тврдеше дека опозицијата планира да ги зголеми даноците ако победи на парламентарните избори во април 2026 година.

Партијата ТИСА на конзервативниот опозициски лидер Петер Маѓар, која води во анкетите на јавното мислење, ги негираше сите такви планови и го обвини Орбан за „ширење лаги“ пред изборите.

Орбан редовно одржува консултации во форма на прашалници за кои опозицијата тврди дека се формулирани многу сугестивно и имаат за цел да создадат впечаток за поголема поддршка отколку што тој и неговата партија Фидес всушност имаат. Прашалниците се испраќаат по пошта и се придружени со реклами емитувани на телевизија и веб-страници.

Околу 50.000 луѓе се собраа на Плоштадот на хероите во Будимпешта во недела, според организаторите, додека властите сè уште не ги дале своите проценки. Опозицијата верува дека Орбан спроведува масовна консултативна кампања за да го одвлече вниманието од јавната дебата и да избегне решавање на важни општи политички прашања.

Најновиот од нив, чија цел е зајакнување на ветото на Орбан за отворање на пристапни преговори со Европската Унија (ЕУ) и Украина, чинеше 27,7 милиони евра, според унгарскиот неделник HVG. Орбан негира дека станува збор за пропаганда.