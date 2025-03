Протести во главните турски градови

0 SHARES Сподели Твитни

Илјадници жителите на Истанбул, Анкара и Измир се собраа на улиците по трет пат последователно. Тие повикуваат на ослободување на градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу, кој е притворен по обвинување за корупција и врски со терористички групи. Турските власти воведоа построги безбедносни мерки, а полицијата употреби солзавец за растерување на демонстрантите. И покрај забраната за јавни собири, протестите добија голема поддршка од опозициските партии, синдикатите и граѓанските организации. Во Анкара, голем број демонстранти се собраа пред канцеларијата на опозициската Народна републиканска партија (НРП), извикувајќи пароли против владата. Според министерот за внатрешни работи, Али Јерликаја, уапсени се 97 лица досега. Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган остро реагираше, именувајќи ги протестите како „уличен терор“ и обвинувајќи ја опозицијата за поттикнување на немирови. „Како што никогаш не сме се потчиниле на уличниот терор, така и сега нема да попуштиме пред вандализмот“, изјави Ердоган.

