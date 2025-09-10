Протести во Франција „Блокирајте сè“ – По падот на владата, се заканува парализа на државата

Демонстрантите блокираа патишта, запалија пожари и се судрија со полицијата во Париз и други француски градови.

Протестите – организирани преку Telegram и социјалните мрежи – немаат централизирано раководство, што ја отежнува проценката на властите за обемот на акциите.

Пораки онлајн повикуваат на блокади на периферниот автопат на Париз (најпрометниот во Европа), саботажи во метро станици, и симболични акции како прикривање на десничарски весници со левичарски.

Француската влада ќе распореди 80.000 полицајци, а се очекуваат до 100.000 учесници. Се повлекуваат паралели со „Жолтите елеци“ од 2018, иако „Блокирај сѐ“ е понова, неструктурирана иницијатива поттикната од инфлација, недоверба во политиката и најавените мерки за штедење.

Политичка несигурност и револт кај граѓаните

Жителите на Париз се подготвуваат за можни предвремени избори.

Два големи синдиката – CGT и SUD – го поддржуваат протестот на 10 септември, а на 18 септември се најавени дополнителни штрајкови, особено од здравствени и фармацевтски работници, поради кратење на субвенции и намалени попусти за генерички лекови.

Поранешниот премиер Бајру предизвика дополнителен бес со предлогот да се укинат два државни празника како дел од мерките за штедење.