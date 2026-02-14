Протест во Сараево – „Ако нè убиете сите, од кого ќе крадете?“

Илјадници луѓе се собраа денес во Сараево за да покажат солидарност со жртвите на тешката сообраќајна несреќа што се случи во четврток кога трамвај излета од шините, при што загина 23-годишен маж, а тешко повредена 17-годишна девојка.

Мирниот собир следеше по повик испратен преку социјалните мрежи, а учесниците беа претежно млади луѓе, студенти и средношколци, вклучувајќи ги и колегите на починатиот Ердоан Моранкиќ, студент на втора година на Сараевската академија за ликовни уметности.

Толпата носеше транспаренти со натписи „Доста е“, „Корупцијата нè убива“ и „Ако нè убиете сите, од кого ќе крадете?“ Тие носеа фотографии од Моранкиќ и Ела Јовановиќ, студентка на медицинското училиште во Католичкиот училишен центар Свети Јосип, на која мораше да ѝ се ампутира ногата поради сериозноста на повредите. Лекарите ја опишуваат нејзината состојба како исклучително сериозна дури и по операцијата.

Трамвај стар над 40 години

За време на протестот, беа прочитани барања до окружните власти за утврдување на одговорноста за оваа трагедија, вклучувајќи одговори на прашањата зошто старите трамваи со сомнителен квалитет сè уште работат кога веќе се купени нови возила.

Несреќата се случила кога, поради голема брзина, трамвај стар над 40 години, произведен во Чехословачка, влегол во кривина со голема брзина, излетал од шините и срушил трамвајска постојка. Истрагата за несреќата сè уште е во тек, а возачот на трамвајот е во притвор.

Откако положија цвеќе и запалија свеќи на местото каде што беа убиени Моранкиќ и Јовановиќ, учесниците на протестот продолжија во колона до Општата болница, каде што се лекува тешко повредено девојче, со цел на овој начин да ја покажат својата поддршка.