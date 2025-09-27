Протест во Ченто против самоволието на човек од кој се жалат сите комшии

0 SHARES Сподели Твитни

Граѓани од населбата Ченто, кои живеат на улицата „Финска“, вчера попладне одржаа мирен протест поради, како што велат, повеќегодишно самоволие и нарушување на јавниот ред и мир на приватни имоти од нивниот сосед .

Според жителите што протестираа, ниту државните институции ниту Општина Гази Баба постапуваат по нивните пријави, па прашуваат како е можно еден човек кој лажно се претставувал како јавен обвинител да биде помоќен од државата.

