Протест пред Градското собрание во Ниш: Демонстрантите фрлаа јајца кон зградата и бараа оставка од градоначалникот

Студентите и граѓаните на Ниш вечерва протестираа пред Градското собрание, на повик на Неформалната група на универзитетски студенти во тој град, откако советникот од владејачката Српска напредна партија, Милош Гоциќ, ги нарече „усташи“ на седница. Слични навреди претходно упати и градоначалникот на Ниш, Драгослав Павловиќ. – пренесуваат српските медиуми

Влезот во зградата бил блокиран од кордон од припадници на Единицата за полициска интервенција, а околу Собранието биле распоредени возила на жандармеријата.

На митингот беше присутни и полицајци во цивилна облека, додека единици опремени за разбивање на демонстрации беа внатре во зградата.

За време на протестот, врз зградата протестаните фрлаа јајца, а студентите оставиле контејнери со вода пред кордонот и скандираа „кучиња“ кон полицијата.

Демонстрантите бараа градоначалникот Павловиќ да им се обрати, да се соочи со граѓаните и да поднесе оставка.

Тие напишаа „Долу крадците“ на балони и ги пуштија на конци во висина на прозорците на зградата, низ кои советниците можеа да ги видат. Опозиционите советници напишаа пораки за поддршка на студентите и ги покажаа низ прозорците, додека толпата свиркаше и извикуваше слогани кога Павловиќ зборуваше од собраниската говорница, што се слушна и во преносот во живо од седницата.

За време на протестот, се скандирале скандирања „Пумпај“, „Долу крадците“, „Оставка“ и „Коалиција, ќаци и полиција“ (Коалиција, родители и полиција), а собирот поминал без инциденти.